Užas na Voždovcu: Posle sudara potegao nož na vozača autobusa na liniji 18, napadač u bekstvu

Stravičan incident dogodio se kasno sinoć u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je nakon saobraćajnog karambola vozač automobila nožem napao i ranio radnika gradskog prevoza na liniji 18.

Raskrsnica Meštrovićeve i Ulice Braće Jerković sinoć je bila poprište brutalnog nasilja. Prema saznanjima, nakon sudara u kojem su učestvovala dva automobila i autobus, verbalni sukob vozača pretvorio se u krvavi pir. Vozač putničkog vozila marke "citroen", nakon kraće tuče, potegao je nož i naneo povrede vozaču autobusa M. K. (44). Napadač je odmah potom seo u vozilo i pobegao sa lica mesta u nepoznatom pravcu. Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama