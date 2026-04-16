Budžetska inspekcija traži pokretanje postupka protiv gradonačelnika Kraljeva zbog nezakonite raspodele 1,5 miliona evra

Ministarstvo finansija, odsek za budžetsku inspekciju, podnelo je Prekršajnom sudu u Kraljevu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Predraga Terzića, gradonačelnika Kraljeva.

Kako piše u obrazloženju poslatom sudu, Ministarstvo finansija traži da Terzić bude novčano kažnjen, jer je protivzakonito donosio rešenja o raspodeli novca namenjenog za sport u Kraljevu. U posed ovog dokumenta došli su odbornici opozicionog Narodnog pokreta Srbije, a jedan od njih - Milan Vučetić - za N1 objašnjava da se dopis budžetske inspekcije konkretno odnosi na trošenje sredstava iz budžeta grada Kraljeva za 2022. godinu, koji je podeljen bez pravnog