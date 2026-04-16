Danas promenljivo oblačno i prijatno toplo, popodne ponegde moguća kiša, do 24 stepena
N1 Info pre 1 sat | Sara Botić
Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i prijatno toplo.
Ipak, sredinom dana i posle podne, na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Na terotiriji Kosova i Metohije i jugoistočne Srbije, aktiviran je žuti meteoerlam zbog očekivane grmljavine. I dalje smo pod uticajem nešto nestabilnije vazdušne mase, pa se uz smenu sunca i oblaka lokalno stvaraju uslovi za kratkotrajne padavine. Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i umereno toplo. U drugom delu dana, uglavnom u