Gradonačelnik Severne Mitrovice: Kurti želi ujedinjenu Kosovsku Mitrovicu

Gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević izjavio je danas da su kosovski premijer Aljbin Kurti, Priština i gradonačelnik južnog dela Kosovske Mitrovice krenuli u agresivnu kampanju da ukinu opštinu Severna Mitrovica.

On je za RTS rekao da se građani severnog dela decenijama bude u strahu koji će sledeći potez Priština da preduzme i koji će uništiti živote ljudi. "I dalje smo ovde i istrajni da ovde opstanemo", naveo je Radojević i dodao da Kurtijeva vlada ne želi opštinu Severna Mitrovica. Prema njegovim rečima, oni žele ujedinjenu Kosovsku Mitrovicu. Objasnio je da je juče gradonačelnik Južne Mitrovice sa gimnazijalcima organizovao marš iz južnog u severni deo Mitrovice i time