Jaćimoviću izgoreo autobus: Znali su da mi oduzimaju dozvolu, da vidim kako će ovo da reše

Prevozniku Milomiru Jaćimoviću, poznatom po tome što je prevozio studente, noćas je zapaljen autobus.

Kako je javila reporterka N1 iz Žablja, policija vrši uviđaj. Jaćimović za N1 kaže da ga ovo nije uplašilo i da smatra još jednim vidom zastrašivanja. "Autobus je neka realna vrednost 20 hiljada evra, nije stvar u autobusu, nego kako su znali da mi oduzmu dozvolu, zaustavljaju autobuse, da vidimo da l će ovo da reše. Mada ne očekujem jer u državi ništa ne funkcioniše. Informer sam tužio iks puta, dobio sam prvu tužbu na 1.11. a 1.11. je nedelja. Oni mene ne mogu da