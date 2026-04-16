Ponoš: Evropskim zvaničnicima razvejati strah od neizvesnosti posle pada Vučića

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je danas da je cilj zajedničke diplomatske inicijative sa proevropskim opozicionim strankama da se razgovara sa predstavnicima država Evropske unije i da se osvetli stanje u Srbiji, koje se pogoršava iz dana u dan.

On je u izjavi za list "Danas" rekao da je stranim zvaničnicima neophodno da se objasni da predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće povesti Srbiju putem evropskih integracija. "Takođe, da se objasni i da je iluzorno očekivati da Srpska napredna stranka može da se oporavi i da će Vučić da se promeni, da će da povede Srbiju putem evropskih integracija. Još važnije je da se razveje strah od političkog vakuuma i neizvesnosti posle pada Vučića. Većina sagovornika, kao na