Šef češke diplomatije: Neoprezno smo priznali Kosovo, ali sad nećemo praviti teatralne gestove

N1 Info pre 18 minuta  |  Beta
Šef češke diplomatije Petr Macinka izjavio je u Pragu posle razgovora sa srpskim minstrom spoljnih poslova Markom Đurićem, da je Češka pre skoro 20 godina priznala nezavisnost Kosova pod izvesnim pritiskom, ali da sada neće činiti neke teatralne gestove, te da će najbolje rešenje za sve biti ono koje dogovore Srbi i Albanci.

Za glavne krivce što je tadašnja konzervativna češka vlada premijera Mireka Topolaneka priznala nezavisnost Kosova, iako je tadašnji češki predsednik Vaclav Klaus bio oštro protiv, Macinka je danas označio tadašnjeg ministra spoljnih poslova kneza Karela Švarcenberga i američku ministarku Medlin Olbrajt. "Mislim da je tadašnja vlada podlegla nekim pritiscima, možda i nekim vezama koje je Švarcenberg imao sa Medlin Olbrajt koja je na Kosovu imala veliki interes.
