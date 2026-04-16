Paljenje Jaćimovićevog autobusa policija kvalifikovala kao krivično delo – izazivanje opšte opasnosti

Slučaj paljenja autobusa prevoznika Milomira Jaćimovića u selu Đurđevo, MUP je kvalifikovao kao krivično delo – izazivanje opšte opasnosti.

Tim povodom policija je za N1 navela da su odmah po dojavi da gori autobus, parkiran na ulazu u Đurđevu, vatrogasci i pripadnici policije izašli na lice mesta. „Vatrogasci su ugasili požar, a policija je obezbedila lice mesta i odmah obavestila nadležnog javnog tužioca o ovom događaju“, kažu iz MUP. Dodali su da je nakon završenog uviđaja, koji su obavili pripadnici Policijske uprave i Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, osnovni javni tužilac kvalifikovao