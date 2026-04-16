Đurić: Češki ministar Macinka pružio nam je podršku i po pitanju Kosova i Metohije

Newsmax Balkans
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je prva poseta Češkoj posle formiranja nove vlade bila izuzetna i naglasio da je šef diplomatije Petr Macinka pružio snažnu podršku Srbiji u regionalnim i evropskim pitanjima, uključujući Kosovo i Metohiju.

Đurić je istakao u izjavi srpskim medijima u kojoj je sumirao posetu Češkoj da je Macinka kazao da je Kosovo i Metohija srpsko pitanje. "Macinka je na konferenciji za novinare rekao da je Kosovo i Metohija srpsko pitanje, da se on zalaže za kompromisno rešenje, da ima razumevanja za poziciju naše zemlje, našeg naroda i nije nikakva tajna da put do srca Srba vodi i preko razumevanja za ovu, za nas, vrlo osetljivu temu", naglasio je Đurić. Navodeći da je ova poseta
