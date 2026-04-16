Tramp: Nova runda direktnih pregovora s Iranom možda tokom vikenda

Američki predsednik Donald Tramp nagovestio je da bi nova runda direktnih pregovora sa predstavnicima Irana mogla da se održi tokom predstojećeg vikenda.

"Verovatno, možda tokom vikenda", rekao je Tramp novinarima. Ovo nije prvi put da američki predsednik nagoveštava da je na pomolu sledeća runda pregovora. Tramp je izneo mogućnost da i sam otputuje u Pakistan kako bi potpisao mirovni sporazum, ukoliko pregovarači Amerike i Irana postignu dogovor o završetku rata. "Išao bih u Pakistan. Ako se postigne dogovor u Islamabadu, možda bih išao. Oni žele da idem", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi CNN.