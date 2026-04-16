Zapaljen autobus prevoznika Jaćimovića: Tužilac izvršio uviđaj, nadležni rade na rasvetljavanju slučaja

Auto-prevoznik Milomir Jaćimović objavio je na društvenim mrežama da mu je u sredu uveče zapaljen jedan od autobusa. Iz Policijske uprave u Novom Sadu rečeno je za portal Newsmax Balkans da su, po dojavi da gori autobus, parkiran na ulazu u Đurđevo, vatrogasci i pripadnici policije izašli na teren.

Kako nam je rečeno, vatrogasci su ugasili požar, a policija je obezbedila mesto događaja i odmah obavestila nadležnog javnog tužioca o ovom događaju. Nakon završenog uviđaja, koji su obavili pripadnici Policijske uprave i Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, osnovni javni tužilac je kvalifikovao događaj kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Kako je rečeno za naš portal, Policijska uprava u Novom Sadu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog