Mali se u Vašingtonu sastao sa rejting agencijom "Standard and Poor's"

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa predstavnicima renomirane rejting agencije "Standard and Poor's".

Mali se prethodno sastao, u okviru učešća na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, sa predstavnicima rejting agencije "Moody's", a tokom boravka u Vašingtonu imaće susret i sa agencijom "Fitch Ratings". Srbija je u oktobru 2024. godine po prvi put dobila investicioni kreditni rejting na nivou BBB- od agencije Standard & Poor's (S&P), što je bila ključna potvrda ekonomske stabilnosti i napretka naše zemlje. Investicioni rejting