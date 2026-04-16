Živković: EPS će unaprediti proizvodne kapacitete i digitalizaciju usluga

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković najavio je danas da će EPS unaprediti proizvodne kapacitete i razvoj u drugim sektorima, poput digitalizacije i istakao da je transformacija kompanije trajan proces. "Kroz transformaciju očekujemo da unapredimo poslovanje kompanije i obezbedimo dodatna sredstva za investicije.

Energetske kompanije se menjaju, tržište diktira uslove, a naše je da pronađemo i zadržimo poziciju lidera u regionu", rekao je generalni direktor EPS-a. Dušan Živković je za RTS rekao da potrošnja struje opala zbog toplijeg vremena i da je na nivou od oko 90 GWh i najavio da se nastavljaju radovi i pripreme za naredni period i predstojeću grejnu sezonu. Živković je naveo da su remonti već počeli, kao i da su blok B3 u Kostolcu i blok B1 u TENT-u u pripremnoj fazi