Beogradski Parking servis apelovao na vozače da pomere automobile sa trase maratona

Beogradski Parking servis je apelovao na građane, predstavnike firmi i organizacija da do sutra, 17. aprila u 22.00 pomere vozila sa nove trase predstojećeg maratona, zakazanog za subotu i nedelju, 18. i 19. aprila.

U saopštenju piše i da parkiranje vozila na trasi polumaratona i maratona neće biti dozvoljeno u vreme održavanja Beogradskog maratona. Vozila koja ne budu uklonjena sa trase polumaratona i maratona u petak, 17. aprila, do 22.00 izmestiće ekipe "Parking servisa” u saradnji sa Saobraćajnom policijom, dodaje se. Precizirano je i da će automobili biti izmešteni na prvo slobodno parking-mesto van trase maratona, a radi pripreme staze i bezbednosti učesnika