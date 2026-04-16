Perez pobesneo, uleteo u svlačionicu Reala i poručio zvezdi: Izlazi napolje, nećeš gledati ovo

Florentino Perez teško je podneo novo evropsko razočaranje nakon eliminacije Real Madrida od Bajerna. Predsednik „kraljevskog kluba“ bio je vidno nezadovoljan posle utakmice, a poraz je dodatno ogolio probleme koji su se tokom sezone nagomilavali unutar tima.

Dok je pažnja javnosti bila usmerena na najveće zvezde, zanimljiv detalj odigrao se u svlačionici, kada se Perez obratio mladom Ardi Guleru. „Ti izađi, nemoj gledati šta će se sada dešavati“, rekao je Perez mladom Turčinu, prenosi Goal.com. Guler je nakon toga napustio svlačionicu, a Perez je potom podigao ton pred ostatkom ekipe. „Jedna sezona bez trofeja je neuspeh, dve su nepodnošljive. Hvala vam na današnjem trudu, ali sezona je potpuno razočaranje. Igrati za