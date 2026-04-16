"Prvi put u istoriji Arsenala smo ovo uradili": Evo zbog čega je Arteta toliko ponosan na igrače

rener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da je ekipa napravila poseban uspeh drugim uzastopnim plasmanom u polufinale Lige šampiona. "Ovo je ogromna stvar. Prvi put u našoj istoriji, u 140 godina smo se dva puta uzastopno plasirali u polufinale, biti deo te četiri ekipe je nešto vrlo posebno. Morate to da zaradite. Morate da obavite težak posao. Zahvalnost igračima", rekao je Arteta posle utakmice za TNT. Fudbaleri Arsenala plasirali su se sinoć u polufinale