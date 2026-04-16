Teška nesreća u Pirotu: Kolima udario vozača mopeda, muškarac stradao na mestu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, odredili su zadržavanje do 48 sati S. Đ. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 20 sati, na obilaznici oko Pirota, upravljajući „golfom“ sustigao četrdesetosmogodišnjeg vozača mopeda iz okoline Pirota, pri čemu je došlo do kontakta između vozila. U ovoj saobraćajnoj nesreći vozač mopeda je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Povezane vesti »

Uhapšen na prelazu Bezdan, pokušao da prokrijumčari skoro 20.000 paklica cigareta: Oglasilo se VJT u Novom Sadu (foto)

Uhapšen na prelazu Bezdan, pokušao da prokrijumčari skoro 20.000 paklica cigareta: Oglasilo se VJT u Novom Sadu (foto)

Euronews pre 0 minuta
Zaplenjeno 248 boksova cigareta i 16 kilograma duvana: Krivična prijava protiv muškarca iz Požarevca (foto)

Zaplenjeno 248 boksova cigareta i 16 kilograma duvana: Krivična prijava protiv muškarca iz Požarevca (foto)

Euronews pre 35 minuta
U nastavku borbe protiv korupcije uhapšen muškarac iz Pančeva: MUP se oglasio saopštenjem

U nastavku borbe protiv korupcije uhapšen muškarac iz Pančeva: MUP se oglasio saopštenjem

Telegraf pre 4 minuta
Maloletnici osumnjičeni da su zapalili Stari mlin u Obrenovcu, biće podnete krivične prijave

Maloletnici osumnjičeni da su zapalili Stari mlin u Obrenovcu, biće podnete krivične prijave

Newsmax Balkans pre 1 sat
Krivična prijava zbog nedozvoljenog prometa akcijnih proizvoda u Požarevcu

Krivična prijava zbog nedozvoljenog prometa akcijnih proizvoda u Požarevcu

Pravo u centar pre 1 sat
Na prelazu Bezdan zaplenjeno skoro 20.000 paklica cigareta vrednih oko 2,3 miliona dinara

Na prelazu Bezdan zaplenjeno skoro 20.000 paklica cigareta vrednih oko 2,3 miliona dinara

Danas pre 1 sat
Na prelazu Bezdan zaplenjeno skoro 20.000 paklica cigareta vrednih oko 2,3 miliona dinara

Na prelazu Bezdan zaplenjeno skoro 20.000 paklica cigareta vrednih oko 2,3 miliona dinara

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Rekonstrukcija OŠ "Aleksa Šantić" u Gajdobri vredna više od 700 miliona

Rekonstrukcija OŠ "Aleksa Šantić" u Gajdobri vredna više od 700 miliona

RTV pre 20 minuta
Brnabić glasala za predlog zakona opozicije o istopolnim zajednicama u Skupštini

Brnabić glasala za predlog zakona opozicije o istopolnim zajednicama u Skupštini

Nova pre 0 minuta
Konkurs za 1. likovni salon ALUZ-a „Portret“: Poziv umetnicima povodom velikog jubileja Konstantina Danila Likovni salon ALUZ-a…

Konkurs za 1. likovni salon ALUZ-a „Portret“: Poziv umetnicima povodom velikog jubileja Konstantina Danila Likovni salon ALUZ-a

Volim Zrenjanin pre 35 minuta
Održana akcija čišćenja Šodroša „Naš grad - naša odgovornost“ Mićin: Odlaganje otpada na mestima koja za to nisu predviđena…

Održana akcija čišćenja Šodroša „Naš grad - naša odgovornost“ Mićin: Odlaganje otpada na mestima koja za to nisu predviđena nije prihvatljivo

Dnevnik pre 10 minuta
Zaplenjeno 248 boksova cigareta i 16 kilograma duvana: Krivična prijava protiv muškarca iz Požarevca (foto)

Zaplenjeno 248 boksova cigareta i 16 kilograma duvana: Krivična prijava protiv muškarca iz Požarevca (foto)

Euronews pre 35 minuta