Izraelski savet za nacionalnu bezbednost razmatra primirje u Libanu

„Ako je Izrael posvećen potpunoj obustavi neprijateljstava, onda bi ovo pitanje Hezbolah mogao da razmotri”

BEJRUT – Izraelski savet za nacionalnu bezbednost razmatra mogućnost primirja u Libanu, izjavio je danas neimenovani visoki zvaničnik libanske militantne grupe Hezbolah. Još nema potvrde ovih tvrdnji, ali nepotvrđene informacije ukazuju da bi primirje moglo biti tema Izraelskog saveta za nacionalnu bezbednost, prenosi američki dnevnik „Times Union”. „Dešavanja u poslednjih nekoliko sati pokrenula su stvari u tom pravcu”, izjavio je zvaničnik Hezbolaha i izrazio