Mali u Vašingtonu: Srbija uspešno odolela pritiscima energetske krize

Srbija je bila spremna na šok i nije povećanje cene nafte prebacila na građane, rekao je Siniša Mali

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas u Vašingtonu, na odvojenim sastancima, sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom i zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem o različitim merama koje zemlje preduzimaju kako bi apsorbovale veliki šok energetske krize i naglasio da se pokazalo da Srbija nije prebacila povećanje cene nafte na svoje građane. „Veoma konstruktivan sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a,