Veliki roj pčela u tržnom centru u gradu Netivotu na jugu Izraela

TEL AVIV – Veliki roj pčela nastanio se u tržnom centru u gradu Netivotu na jugu Izraela, preneli su danas izraelski mediji. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se ogroman roj pčela koje lete kroz gradsko područje dok ih ljudi posmatraju sa strahom, prenosi portal Ynet Global. Stanovnicima se savetuje da se ne približavaju pčelama koje su se nastanile u tržnom centru, sve dok nadležne stručne službe ne reše situaciju, prenosi Tanjug.