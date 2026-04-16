Duga potraga za odbeglim vukom u Južnoj Koreji

Stotine ljudi učestvuju u potrazi za mladim vukom koji je pobegao iz zoološkog vrta u azijskoj zemlji.

Daejeon City Corporation/Handout Dvogodišnji Neukgua je pobegao iz zoološkog vrta i za sada pokazuje da je vešt u izbegavanju hvatanja Mladi vuk Nekukgu je postao najpoznatiji - i najveštiji - dlakavi begunac u Južnoj Koreji. Pobegao je iz zoološkog vrta u Tedžonu prošle nedelje i od tada traje potraga za njim. Vuk za sada uspešno izbegava lov u kojem učestvuje više od 300 policajaca, vojnika i vatrogasaca, a potraga je zaokupila pažnju čitave zemlje i čak