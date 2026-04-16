Milomir Jaćimović bio na poligrafu u policiji: Kaže da je prošao test

Prevoznik Milomir Jaćimović podvrgnut je danas poligrafskom ispitivanju u policiji, nakon što je njegov autobus zapaljen.

Kako je Jaćimović naveo za N1, ispitivanje je prošao. On je najavio i da će podneti tužbu protiv Informera, koji je, kako kaže, prethodno objavio da je sam izazvao požar. Podsetimo, Jaćimoviću je sinoć zapaljen autobus u Đurđevu, a nakon uviđaja osnovni javni tužilac kvalifikovao je ovaj događaj kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Policijska uprava u Novom Sadu, kako je saopšteno, intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja i utvrđivanju svih okolnosti i