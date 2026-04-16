Rukometašice Srbije protiv Švedske, Nemačke i Slovačke na EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Grupi F na Evropskom prvenstvu protiv selekcija Švedske, Nemačke i Slovačke, odlučeno je danas žrebom u Katovicama.

Srbija će prvu fazu na kontinentalnom takmičenju igrati u Bratislavi. Evropsko prvenstvo se pored Slovačke igra u Turskoj, Rumuniji, Češkoj i Poljskoj. Plasman u drugu fazu izboriće po dve najbolje selekcije iz šest grupa, a Srbija bi se u narednoj fazi ukrštala sa grupama D i E. Sastav grupa: Grupa A (Oradea, Rumunija): Mađarska, Crna Gora, Slovenija, Island. Grupa B (Kluž, Rumunija): Norveška, Rumunija, Švajcarska, Severna Makedonija. Grupa C (Antalija, Turska):