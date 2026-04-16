Poginuo bivši golman Arsenala i Juventusa Meninger

Policija je saopštila da se nesreća dogodila oko 8.20 časova po lokalnom vremenu na pružnom prelazu u blizini Salcburg.

Meninger je za Arsenal od 1997. do 2002. godine odigrao 64 utakmice i sa klubom osvojio Premijer ligu Engleske i FA kup. Za reprezentaciju Austrije upisao je 33 nastupa, a bio je i deo tima koji je učestvovao na Evropsko prvenstvo 2008, koje je održano u njegovoj domovini. “Aleksander Meninger bio je izuzetan ambasador austrijskog fudbala, kako na terenu, tako i van njega”, izjavio je sportski direktor Fudbalskog saveza Austrije Peter Šetel. “Njegov