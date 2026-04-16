Ukrajinski zvaničnici: U napadu Rusije na Ukrajinu poginulo najmanje 16 osoba, ranjeno više od 80

Ministar spoljnih poslova Andrej Sibiha saopštio je na društvenoj mreži Iks da je Rusija je ispalila gotovo 700 dronova i desetine balističkih i krstarećih projektila, prvenstveno usmerenih na civile.

One je rekao da su u Kijevu su poginule najmanje četiri osobe, uključujući dvanaestogodišnjaka, a više od 50 je povređeno. “Takvi napadi ne mogu da postanu uobičajeni. To su ratni zločini koji moraju biti zaustavljeni, a njihovi počinioci pozvani na odgovornost”, naveo je Sibiha. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko ranije je izjavio da je više zgrada oštećeno ostacima dronova i da je u jednoj izbio veliki požar. Sinoć tokom ruskog napada, u Odesi je poginulo devet,