Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu; Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američke snage treći dan blokiraju brodski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu ili iz tih luka. U Beloj kući očekuju novu rundu pregovora SAD i Irana u Islamabadu, a Donald Tramp najavljuje i razgovore lidera Izraela i Libana.

Pezeškijan: Nijedna sila ne može da prisili iranski narod na pokornost Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da nijedna sila na svetu ne može da prisili iranski narod na pokornost. "Iran ne želi rat i nestabilnost, već je uvek isticao važnost dijaloga i konstruktivne interakcije sa svim zemljama sveta. Međutim, svaki pokušaj nametanja bilo kakve volje zemlji ili njene prisile na predaju osuđen je na propast i iranska nacija nikada neće popustiti pred