Mali: Produžetak licence NIS-u očekujem do kraja dana, MOL sutra ili prekosutra u Beogradu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Vašingtonu da očekuje da do kraja dana stigne od OFAK-a produžetak operativne licence za nastavak rada Naftne industrije Srbije i najavio da će predstavnici MOL-a sutra ili prekosutra boraviti u Beogradu, kako bi se završili neophodni pregovori o mađarskom preuzimanju ruskog udela u NIS-u.

"Do kraja dana očekujem rešenje po pitanju operativne licence. Nadam se, pozitivno", rekao je ministar Siniša Mali u Vašingtonu. Ministar je istakao da je razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAK-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u. "Koliko sam ja razumeo ljude iz MOL-a, mi ćemo se videti s njima i to već sutra ili prekosutra, oni će doći u Beograd. Ja neću biti tu, nažalost, ali biće ministarka energetike i ostali, da završimo