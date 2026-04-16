NBA liga novčano kaznila košarkaša Šarlota Lamela Bola

Košarkaš Šarlota Lamelo Bol kažnjen je novčano sa ukupno 60.000 dolara, objavio je izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Bol je kažnjen sa 35.000 dolara "zbog nepotrebnog i nepromišljenog kontakta" sa igračem Majamija Bemom Adebajom tokom druge četvrtine meča plej-ina, koji je Šarlot posle produžetka dobio sa 127:126. Takođe, dodaje se da je ovaj potez košarkaša Šarlota "stvorio značajan rizik od povrede" za Adebaja. U saopštenju se navodi da je Bolu naknadno dosuđena i namerna lična greška tipa 2, pošto je NBA liga pregledala snimak incidenta. Bol je dodatno kažnjen sa 25.000 dolara