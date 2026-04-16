Prve dve sednice prolećnog zasedanja u Skupštini Srbije

U Skupštini Srbije za danas su zakazane prve dve sednice redovnog prolećnog zasedanja.

Prva redovna sednica prolećnog zasedanja, na čijem dnevnom redu je predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, zakazana je za sutra u 10 časova, jer juče u dva navrata nije bilo kvoruma za rad. Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koji su uputila 62 poslanika opozicije. Druga redovna sednica prolećnog zasedanja zakazana je za 12 časova, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka. Među tačkama