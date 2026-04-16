Rukometašice Srbije će na EP igrati u grupi sa Slovačkom, Nemačkom i Švedskom

Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Grupi F protiv Slovačke, Nemačke i Švedske na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će se od 3. do 20. decembra ove godine održati u Rumuniji, Turskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj.

Srbija će sve utakmice u grupi igrati u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Selektorka reprezentacije Srbije Sandra Kolaković rekla je da žreb nije bio naklonjen njenoj ekipi i da je Srbija dobila najtežu moguću grupu. "Želimo da pravimo reprezentaciju za budućnost i ne znamo da li ćemo pretrpeti još neke promene u igračkom kadru, ali šta je tu je, moramo da se spremimo za Evropsko prvenstvo. Pred nama je težak posao, moramo da uradimo sve najbolje što možemo, da