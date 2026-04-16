Treći dan američke blokade iranskih luka; SAD očekuju da će biti nove runde pregovora sa Teheranom

Američke snage treći dan blokiraju brodski saobraćaj ka iranskim lukama u Persijskom zalivu ili iz njih. U Beloj kući očekuju novu rundu pregovora SAD i Irana u Islamabadu. Benjamin Netanjahu poručuje da je Izrael spreman za nastavak sukoba sa režimom u Teheranu.

Dok se američka blokada iranskih luka u Persijskom zalivu nastavlja, Donald Tramp kaže da je Kina "srećna“ jer Amerika "trajno" otvara Ormuski moreuz. Tramp tvrdi da mu je u telefonskom razgovoru kineski predsednik Si Đinping obećao da više neće prodavati oružje Teheranu. Američke snage već treći dan ne dozvoljavaju slobodan saobraćaj tankerima koji se kreću ka iranskim lukama ili iz njih. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je deset brodova do sada