U raketnom udaru na Odesu šestoro mrtvih; Napad dronovima na rusku luku Tuapse – stradalo dvoje dece

Rat u Ukrajini – 1.513. dan. Šest osoba je stradalo, a 11 je povređeno u Odesi tokom ruskog raketnog udara i napada dronovima, rekao je urajinski zvaničnik. S druge strane, Ukrajina je dronovima napala rusku crnomorsku luku Tuapse, a dvoje dece je stradalo.

Napad dronovima rusku luku Tuapse, stradalo dvoje dece Dvoje dece, uzrasta pet i 14 godina, poginulo je u ukrajinskim napadima dronovima na područje ruske crnomorske luke Tuapse, saopštio je lokalni guverner Venijamin Kondratjev. Kondratjev je u objavi na Telegramu naveo da su u napadima pogođena brojna preduzeća, kao i da je pričinjena značajna materijalna šteta. Prema njegovim rečima, u masovnim napadima dronovima oštećeno je i više stambenih objekata u regionu.