Macinka u razgovoru sa ministrom Đurićem: Pitanje KiM je srpsko i regionalno ne međunarodno

PRAG - Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je danas da je prva poseta Češkoj nedugo nakon formiranja nove češke vlade prošla izvanredno i istakao da je šef češke diplomatije Petr Macinka pružio Srbiji po regionalnim pitanjima, ali i u evropskom kontekstu i kada je reč o najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju Srbije, a to je Kosovo i Metohija. Đurić je istakao u izjavi srpskim medijima u kojoj je sumirao posetu Češkoj da je Macinka kazao da je Kosovo i Metohija srpsko pitanje.

"Macinka je na konferenciji za novinare javno rekao da je Kosovo i Metohija srpsko pitanje, da se on zalaže za kompromisno rešenje, da ima razumevanja za poziciju naše zemlje, položaj našeg naroda i nije nikakva tajna da put do srca Srba vodi i preko razumevanja za ovu, za nas, vrlo osetljivu temu", naglasio je Đurić. Navodeći da je ova poseta realizovana nedugo nakon formiranja nove češke vlade, Đurić je kazao da je ta vlada patriotska, slobodarska, po političkim