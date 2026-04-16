NBS: Inflaciona očekivanja za dve godine unapred porasla na nivo od 3,3 odsto

BEOGRAD - Očekivana inflacija finansijskog sektora za dve godine unapred povećana je sa 3,0 odsto u februaru na 3,3 procenta u martu, dok su očekivanja za tri godine unapred ostala na nepromenjenom nivou od 3,0 odsto u odnosu na prethodni mesec, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nalaze se, prema rezultatima martovske ankete agencije Ninamedija, na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije treći mesec zaredom. Prema rezultatima aprilske ankete agencije Blumberg, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora zadržana su na nivou iz marta i iznose 3,5 odsto. Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede, prema anketi agencije Ninamedija, zadržana su na