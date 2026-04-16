Ukrajina: U napadima Rusije u Odesi, Kijevu i Dnjepru 17 poginulih, više od 100 ranjenih

KIJEV - U ruskim napadima dronovima i raketama tokom protekle noći na Ukrajinu, u Odesi, Kijevu i Dnjepru poginulo je 17 ljudi, dok je više od 100 osoba povređeno, javlja Ukrinform pozivajući se na lokalne vlasti.

Kako je saopštio načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper, u noćnom napadu ruskih snaga u Odesi je poginulo devet osoba. "Dvadeset šestoro ljudi je povređeno. Spasioci i policija nastavljaju sa radom jer postoje informacije o nestalima", navodi se u saopštenju načelnika Sergeja Lisaka. Na mestu napada nalazi se i ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko, kao i načelnik državne službe za vanredne situacije Andrej Danik. Usled kombinovanog napada