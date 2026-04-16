UKRAJINSKA KRIZA Rute: Pobeda je za Putina samo daleki san; Moskva: Povećanje isporuka dronova Ukrajini korak ka oštroj eskalaciji

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.513. dan. Umesto jačanja bezbednosti evropskih država, planovi nekoliko evropskih zemalja da povećaju isporuku dronova Ukrajini sve više uvlače ove zemlje u rat sa Rusijom, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na mini turneji posetio tri evropske zemlje kako bi obezbedio dodatnu pomoć. Nakon sastanka sa Đorđom Meloni, poručuje da je Italija zainteresovana za sporazum o dronovima.

U Berlinu je održan sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute naveo je da zemlje partneri moraju povećati investicije, kako bi Ukrajini ove godine obezbedile 60 milijardi dolara odbrambene pomoći. Pobeda u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je Rute. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obavlja niz poseta