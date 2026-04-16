Vremeplov: Stefan Dušan krunisao se u Skoplju, na Uskrs, za "cara Srba i Grka"

NOVI SAD - 1346 - Stefan Dušan krunisao se u Skoplju, na Uskrs, za "cara Srba i Grka". Istovremeno je proglašena srpska patrijaršija (Arhiepiskopija uzdignuta na rang Patrijaršije) s prvim srpskim patrijarhom Joanikijem. Bio je to period najvećeg uspona srpske srednjovekovne države. Teritorijalno je bila veća nego ikad: sem zemalja ranije srpske kraljevine, obuhvatala je Epir, Tesaliju, Akarnaniju, Etoliju i svu Makedoniju do Hristopolja (sada Kavala), izuzev Soluna, kao i celu današnju Albaniju. Prema

Danas je četvrtak, 16. april, 106. dan 2026. Do kraja godine ima 259 dan. 1828 - Umro je španski slikar Francisko Hose de Goja i Lusientes, umetnik nemirnog i pustolovnog duha. Postao je 1786. dvorski slikar i naslikao je niz portreta, među najboljima u tom žanru, članova kraljevske porodice, dvorskih uglednika i poznatih ličnosti. U kompozicijama iz istorije i savremenog života ispoljio je sklonost sarkazmu i kritici. Opsednut tragikom okupirane Španije stvorio je