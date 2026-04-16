Vučić prima akreditive ambasadora Maroka i ambasadora na nerezidencijalnoj osnovi

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amgara kao i akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Republiku Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi.

Akreditivna pisma novog ambasadora Maroka primiće u 11.00 časova u Palati Srbija, a nakon toga akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika. Grupnoj predaji akreditivnih pisama prisustvovaće ambasadori: Hamud al Tuaja, ambasador Sultanata Oman, Huan Manuel Pino Vaskes, ambasador Republike Čile, Jakuba Diakite, ambasador Republike Mali, Pa Musa Džobarteh, ambasador Republike