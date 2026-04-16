Beogradski dani porodice od 18. aprila, trajaće dva meseca

Beogradski dani porodice počeće u subotu, 18. aprila Beogradskim maratonom, a naredna dva meseca biće besplatnih sadržaja za sve uzraste, saopšteno je danas.

Kako piše na sajtu Beoinfo, sadržaji će biti kulturnog, sportskog, istorijskog i umetinčkog karaktera. Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević je najavio da će centar dešavanja biti u ulici Kneza Mihaila, a zatim na Kalemegdanu i Tašmajdanu. „Biće organizovan veliki broj koncerata, više od 80 edukativnih radionica namenjenih najmlađima, predstave za decu, više od sto sportskih takmičenja u cilju popularizacije sporta među decom i omladinom“, naveo je