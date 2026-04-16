Mali: „Srbija dobila samo pohvale od rejting agencija za odgovor na energetsku krizu“

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas, posle razgovora sa predstavnicima međunarodnih rejting agencija „Standard and Poor’s i „Moody’s“, da je Srbija dobila samo pohvale za način na koji je reagovala na energetsku krizu. „Pitanja koja su nam postavljali uglavnom su bila vezana za energetiku, za ovu energetsku krizu, za rezerve koje imamo i način na koji je država reagovala. I mogu da vam kažem da smo dobili samo pohvale“, rekao je Mali nakon