Ukrajinski zvaničnici: „U novim ruskim napadima na više gradova poginulo 11 osoba“

U ruskim napadima na Kijev i druge ukrajinske gradove poginulo je 11 osoba i povređeno više desetina, uključujući decu, saopštili su danas zvaničnici.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko izjavio je da su u glavnom gradu poginule četiri osobe, a u Odesi i Dnjepru sedam osoba, pri čemu je dronovima i raketama oštećen veliki broj zgrada, prenosi agencija Rojters (Reuters). Kličko je dodao da je u Kijevu povređeno 45 osoba, a napad se dogodio rano jutros. Hitne službe su saopštile, međutim, da je u Kijevu poginulo pet osoba. Kličko je dodao da su zgrade oštećene ostacima dronova, kao i da je u jednoj izbio veliki