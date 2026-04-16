(VIDEO) Biće pakleno u Madridu: Počelo okupljanje navijača Zvezde

Očekuje se da će košarkaši Crvene zvezde večeras u "Movistar areni" imati veliku podršku svojih navijača u meču koji bi mogao da im otvori vrata plej-ofa Evorlige.

Okupljanje pristalica kluba sa Malog Kalamegdana počelo je u ranim podnevnim časovima… Zvezdi za mesto među šest najboljih nije dovoljan samo trijumf protiv Real Madrida, a kalkulacijama smo se detaljno bavili u posebnom tekstu. I domaći tim je pod imperativom kako bi obezbedio prednost domaćeg terena u doigravanju. Utakmica u Madridu će početi u 20:45 časova, a sve najzanimljivije detalje ćete moći da ispratite u našem lajv blogu. Parovi 38. kola