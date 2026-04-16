(VIDEO) Šahtjor sa 10 Brazilaca lako do polufinala

Fudbaleri Šahtjora iz Donjecka prvi su polufinalisti UEFA Lige konferencije pošto su u četvrtfinalu bili bolji od holandske ekipe AZ iz Alkmara.

Nakon ubedljive pobede od 3:0 u prvoj utakmici u Krakovu u Poljskoj, gde Šahtjor igra evropske mečeve kao domaćin zbog situacije u Ukrajini, revanš u Holandiji završen je nerešeno 2:2. Za Šahtjor su igrala čak desetorica brazilskih fudbalera, šestorica u startnoj postavi, plus još četvorica u nastavku utakmice! Svi golovi viđeni su u poslednjih 30-tak minuta. Gosti su poveli u 58. minutu golom Brazilca Alisona na asistenciju zemljaka Kaua Elijasa. Domaćini su