Džejmi Marej završio tenisku karijeru

Britanski teniser Džejmi Marej saopštio je danas da završava igračku karijeru.

Prvi britanski teniser u dublu koji se popeo na prvo mesto na svetu nije igrao od prošlog avgusta i US opena. Sedmostruki grend slem šampion je rekao da je "uzbuđen što ulazi u stvarni svet". "Moje tenisko putovanje se završava posle 36 godina. Veoma sam srećan i privilegovan zbog svih neverovatnih iskustava koje mi je ovaj veliki sport pružio", napisao je Marej na Instagramu. Marej je osvojio 34 titule u dublu, od kojih dve sa svojim mlađim bratom Endijem. Sa