Nikolić: "Ako u fudbalu postoje čuda, ovo je dan kada mogu da se dogode"

Fudbaleri AEK-a večeras u Atini dočekuju španski Rajo Valjekano u revanš utakmici četvrtfinala Lige konferencija.

Rajo je u prvom meču na svom "Valjekasu" slavio sa ubedljivih 3:0, ali trener AEK-a Marko Nikolić nije izgubio nadu u preokret i plasman njegovog tima u polufinale evropskog takmičenja. "Imamo revanš na našem stadionu, pred našim navijačima. Ako u fudbalu postoje čuda, ovo je upravo dan kada mogu da se dogode. U Madridu nismo imali sreće, rezultat nam ne ide u korist, ali to moramo da prihvatimo i da učinimo sve da napravimo preokret, što neće biti lako. Bićemo svi