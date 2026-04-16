Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Baskonija u 38. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana su odavno izgubili šanse da se nađu bar u plejinu Evrolige, pa igraju za što bolji skor, ali i za prestiž.

Njima je ostala još jedna utakmica i to pred domaćim navijačima, gde će igrati protiv Baskonije. Partizan je imao jako turbulentnu sezonu, svašta se desilo u redovima crno-belih, čak ih je napustio i legendarni Željko Obradović. Stigao je Đoan Penjaroja, a bilo mu je potrebno vreme da pronađe pravi ritam što je uradio sa svojom ekipom. Penjaroja je uspeo da veže i čak šest pobeda u Evroligi, a sada ga čeka duel protiv bivše ekipe kako bi završio sezonu u samoj