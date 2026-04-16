Građani prve privrede Evrope zabrinuti zbog rasta cena: Strahuju od krize, a nemaju ušteđevinu

Novi talas poskupljenja, izazvan rastom cena energenata zbog sukoba na Bliskom istoku, pojačao je zabrinutost potrošača u Nemačkoj, gde čak 77 odsto građana očekuje dalji rast cena, a mnogi navode da nemaju nikakve finansijske rezerve koje bi im pomogle da se izbore sa krizom, pokazuje najnovije istraživanje kreditne agencije Šufa.

Prema anketi sprovedenoj u martu na uzorku od 1.000 ispitanika, 76 odsto građana strahuje od daljeg rasta cena struje i goriva, prenosi Viršaftsvohe. Situacija za mnoga domaćinstva postaje alarmantna, pošto samo 22 odsto ispitanika smatra da ima dovoljno ušteđevine da amortizuje rastuće troškove života, čak 36 odsto njih strahuje da njihove finansijske rezerve neće biti dovoljne, 16 odsto je već potpuno potrošilo svoju ušteđevinu, dok 22 odsto ispitanika navodi da