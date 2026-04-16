Mina Milošević: Za nagrađeni tekst. inspiraciju sam promašla u mitu o Odiseju i Penelopi

Gošća nove epizode video-serijala "Tanjug Reflektor" bila je dramaturg Mina Milošević, koja je govorila o glavnoj nagradi za originalni domaći dramski tekst, koju joj je 30. marta dodelilo Sterijino pozorje.

Govoreći o nagrađenom komadu "Robinzon Kruso da je bio biseksualka sa šest Petka", Milošević je navela da je to prva drama koju je objavila, naglasivši da je nastala iz lične potrebe za stvaranjem. Kako je objasnila, inspiraciju je pronašla u mitu o Odiseju i Penelopi, koji je pokušala da smesti u savremeni kontekst, ukrštajući ga sa elementima avanturističkog romana. "Zanimalo me je zašto žene ređe odlaze u avanture i koji su razlozi u njihovom odrastanju koji na