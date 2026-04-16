Obnovljen spomenik Tarasu Ševčenku u Novom Sadu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin je zajedno sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom otkrio spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku kod Aleje Mike Antića koji je nedavno obnovljen, nakon što je krajem februara ove godine bio oštećen i ispolivan crnom farbom.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada preduzeo je odmah potom korake iz svoje nadležnosti kako bi sanacijom spomen-bista bila vraćena u prvobitno stanje, a nakon stručne procene oštećenja biste sa pijedestalom, angažovan je vajar Ljubomir Šćepanović koji je izveo aktivnosti sanacije, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika. Mićin je naveo da završetkom radova na sanaciji spomenika Tarasu Ševčenku, Grad Novi Sad još jednom potvrđuje da je briga o