Poznato kada se otvaraju Sportske igre mladih u Novom Sadu

Svečano otvaranje Plazma Sportskih igara mladih powered by Gorenje za Srbiju biće održano 28. aprila ove godine u SC "Spens" u Novom Sadu sa početkom u 11 časova, čime će zvanično početi još jedna sezona najveće manifestacije amaterskog sporta za decu i mlade u Evropi, saopšteno je danas.

Plazma Sportske igre mladih danas se održavaju u pet zemalja regiona - Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, sa ciljem promocije zdravih stilova života, fer-pleja, prijateljstva i zajedništva, uz potpuno besplatno učešće za svu decu. Kroz tri decenije postojanja, Igre su okupile milione dece širom regiona, gradeći zajednicu zasnovanu na sportu i pozitivnim vrednostima. Na svečanom otvaranju očekuje se prisustvo velikog broja dece